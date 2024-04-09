Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ида Галич пожертвовала миллион рублей со своего дня рождения жителям Оренбурга
Между Харьковом и Белгородом: как живет Грайворон сейчас
Если вы перенесли COVID-19: вам положена бесплатная глубокая диспансеризация
Ольга Бузова назвала измены крахом отношений
ВС РФ нанесли удар по Ж/Д составу с подкреплением ВСУ
Глава АвтоВАЗа обсудил перспективы развития автопрома в России на заседании Экспертного совета
Фигуристка Татьяна Навка не видит свою младшую дочь в киноиндустрии
Германия на официальном уровне заявила об истощении запасов для ПВО Patriot
Роспотребнадзор ответил на претензии белорусского минздрава к чаю из России
Вернуть нельзя оставить. ЦБ рассказал, как отказаться от ненужной или навязанной страховки

ЦБ: вернуть ненужную страховку можно в течение минимум 14 дней

2:26
Страхование

При оформлении кредита или кредитной карты клиенты банков часто получают предложение оформить к ним страховку на случай непредвиденных ситуаций. Некоторые люди соглашаются, но впоследствии передумывают. Центробанк России и "Сбербанк" рассказали, как отказаться от договора страхования, если он стал не нужен.

ЦБ: вернуть ненужную страховку можно в течение минимум 14 дней
Фото: freepik.com by katemangostar is licensed under public domain

Период охлаждения

В России с 2018 года клиент имеет право отказаться от ненужной страховой услуги в течение минимум 14 дней с момента заключения договора и вернуть 100% её стоимости, рассказал ЦБ. Это называется периодом охлаждения. По желанию банк может увеличить этот срок, но не уменьшить.

Чтобы вернуть деньги за страховку, нужно обратиться в ближайшее отделение банка или страховой компании и написать заявления. При этом человек не обязан объяснять причину отказа.

Если срок пропущен

Если клиент обратился за возвратом страховки после окончания периода охлаждения, банк имеет право ему отказать, сообщает "Сбербанк".

Возврат средств за страховку возможен при досрочном погашении кредит. Но в этом случае человеку вернут не всю стоимость страховки, а только за неиспользованный период. Для этого нужно попросить страховщика приостановить действие договора и вернуть часть уплаченной страховой премии.

От каких видов страховки нельзя отказаться

Не от всех видов дополнительного страхования можно отказаться, предупреждает Центробанк. Так, возврату не подлежат:

  • Страховка для путешествия в другую страну.
  • "Зеленая карта".
  • Страховка для допуска к работе (аудитор, нотариус и т. д.).
  • Медстраховка при отсутствии российского гражданства, приобретённая для получения разрешения на работу или патент.

От остальных видов дополнительного страхования — жизни, несчастных случаев и болезней, имущества, гражданской ответственности за причинение вреда, каско и ответственности владельцев транспорта, добровольного медицинского страхования (ДМС), финансовых рисков — можно свободно отказаться в течение периода охлаждения, информирует ЦБ.

Если страховку оформили без ведома клиента

Иногда клиенты банков подписывают договоры, не читая их условия, а потом узнают, что приобрели ещё и страховку.

В таких случаях "Сбербанк" советует сразу же обратиться в кредитную организацию и подать жалобу. Банк будет обязан провести расследование и принять необходимые меры.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Последние материалы
В Самаре разработали и испытали топливозаправщик для спутников с ионным двигателем
В Оренбуржье затопило 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебных участков
Евросоюз лишился защиты США, заявил глава евродипломатии
Можно ли обрабатывать деревья золой?
Певицу Леди Гагу заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце
Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации
Турция собирается строить лунную станцию вместе с Китаем и Россией
Певицу Нюшу раскритиковали за откровенный топ на фоне слухов о разводе
Клубнично-персиковый смузи: как приготовить этот лёгкий напиток
Кинологи назвали самые милые породы собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников