Вернуть нельзя оставить. ЦБ рассказал, как отказаться от ненужной или навязанной страховки

ЦБ: вернуть ненужную страховку можно в течение минимум 14 дней

2:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

При оформлении кредита или кредитной карты клиенты банков часто получают предложение оформить к ним страховку на случай непредвиденных ситуаций. Некоторые люди соглашаются, но впоследствии передумывают. Центробанк России и "Сбербанк" рассказали, как отказаться от договора страхования, если он стал не нужен.

Фото: freepik.com by katemangostar is licensed under public domain

Период охлаждения

В России с 2018 года клиент имеет право отказаться от ненужной страховой услуги в течение минимум 14 дней с момента заключения договора и вернуть 100% её стоимости, рассказал ЦБ. Это называется периодом охлаждения. По желанию банк может увеличить этот срок, но не уменьшить.

Чтобы вернуть деньги за страховку, нужно обратиться в ближайшее отделение банка или страховой компании и написать заявления. При этом человек не обязан объяснять причину отказа.

Если срок пропущен

Если клиент обратился за возвратом страховки после окончания периода охлаждения, банк имеет право ему отказать, сообщает "Сбербанк".

Возврат средств за страховку возможен при досрочном погашении кредит. Но в этом случае человеку вернут не всю стоимость страховки, а только за неиспользованный период. Для этого нужно попросить страховщика приостановить действие договора и вернуть часть уплаченной страховой премии.

От каких видов страховки нельзя отказаться

Не от всех видов дополнительного страхования можно отказаться, предупреждает Центробанк. Так, возврату не подлежат:

Страховка для путешествия в другую страну.

"Зеленая карта".

Страховка для допуска к работе (аудитор, нотариус и т. д.).

Медстраховка при отсутствии российского гражданства, приобретённая для получения разрешения на работу или патент.

От остальных видов дополнительного страхования — жизни, несчастных случаев и болезней, имущества, гражданской ответственности за причинение вреда, каско и ответственности владельцев транспорта, добровольного медицинского страхования (ДМС), финансовых рисков — можно свободно отказаться в течение периода охлаждения, информирует ЦБ.

Если страховку оформили без ведома клиента

Иногда клиенты банков подписывают договоры, не читая их условия, а потом узнают, что приобрели ещё и страховку.

В таких случаях "Сбербанк" советует сразу же обратиться в кредитную организацию и подать жалобу. Банк будет обязан провести расследование и принять необходимые меры.