Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Алиса Вокс рассказала о диагнозе нарушенного мозгового кровообращения
Си Цзиньпин подчеркнул взаимовыгодное сотрудничество Китая и России
Путин и Токаев обсудили преодоление последствий половодья на Южном Урале
Мария Кожевникова считает, что будет не самой лучшей свекровью
Меркурис: Россия моментально уничтожит западные войска, стоит им только вступить на территорию Украины
"Кровавый дождь" может помешать туристам в Испании
В Грузии возведут новый международный аэропорт
Екатерина Климова показала занятия трех детей на выходных
Россия и КНДР возобновляют чартерные рейсы
"Поможет в будущем". В России растёт популярность IT-курсов и другого допобразования для детей

Половина россиян тратит на допобразование детей более 10 000 рублей в месяц

1:52
Страхование

Почти половина россиян (48%) тратит на репетиторов и занятия сверх школьной программы для своих детей более 10 тысяч рублей, следует из совместного опроса СК "Росгосстрах Жизнь" и компании Skillfactory.

Половина россиян тратит на допобразование детей более 10 000 рублей в месяц
Фото: commons.wikimedia.org by Алёна Нестерова is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В исследовании приняли участие 1220 жителей России из всех федеральных округов — 60% мужчин и 40% женщин.

По данным опроса, у 25% респондентов на допобразование отпрысков уходит до 5 тыс. рублей в месяц, у 27% — от 5 до 10 тыс. рублей. При этом семьи используют для этого текущие доходы.

Самыми затратными россияне назвали репетиторов и углубленное изучение любимых детьми предметов (38%), музыкальную и художественную школы (18%), школы раннего развития и прочие занятия, включая логопедов и психологов (15%), различные курсы и кружки, например, по программированию и робототехнике (11%).

Исследователи отметили, что в России растёт популярность курсов в IT-сфере. Родители считают, что такое образование даёт хорошие знания и навыки, благодаря которым ребёнок сможет выбрать востребованную и престижную работу в будущем. Кроме того, удалённый формат IT-курсов не мешает основному образовательному процессу, объяснили респонденты.

Что касается высшего образования и стартового капитала ребёнка для самостоятельной жизни, то о нём родители начинают думать заранее, формируя сбережения на эти цели. 29% опрошенных заявили, что уже начали копить деньги на университет для детей, а 27% признались, что планируют сделать это в ближайшее время.

Среди других популярных целей накоплений для детей по 18% респондентов назвали квартиру и стартовый капитал, еще 12% — машину.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
В Часове Яре работают российские штурмовики, для ВСУ положение плачевное Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Последние материалы
15 минут и готово: делаем сочные куриные отбивные с соусом из каперсов
Натали Портман впервые после развода появилась в рекламе Dior
Недалеко от завода ЛиАЗ найден сбитый БПЛА
Практики, которые могут нанести вред вашей коже: избегайте их во избежание проблем
Запуск ракеты "Ангара-А5" отменен
Скончавшийся в Москве участник "Голоса" Кунгуров находился в процессе развода с женой
Для борьбы с плесенью в ванной врач посоветовала перекись водорода
Рассказываем как избавиться от нежелательных сорняков
Эксперт Попков: цены на поездки в такси в России могут вырасти на 30%
Уоррен считает, что суд ООН признает операцию Израиля в Газе геноцидом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников