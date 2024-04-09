"Поможет в будущем". В России растёт популярность IT-курсов и другого допобразования для детей

Половина россиян тратит на допобразование детей более 10 000 рублей в месяц

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Почти половина россиян (48%) тратит на репетиторов и занятия сверх школьной программы для своих детей более 10 тысяч рублей, следует из совместного опроса СК "Росгосстрах Жизнь" и компании Skillfactory.

Фото: commons.wikimedia.org by Алёна Нестерова is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В исследовании приняли участие 1220 жителей России из всех федеральных округов — 60% мужчин и 40% женщин.

По данным опроса, у 25% респондентов на допобразование отпрысков уходит до 5 тыс. рублей в месяц, у 27% — от 5 до 10 тыс. рублей. При этом семьи используют для этого текущие доходы.

Самыми затратными россияне назвали репетиторов и углубленное изучение любимых детьми предметов (38%), музыкальную и художественную школы (18%), школы раннего развития и прочие занятия, включая логопедов и психологов (15%), различные курсы и кружки, например, по программированию и робототехнике (11%).

Исследователи отметили, что в России растёт популярность курсов в IT-сфере. Родители считают, что такое образование даёт хорошие знания и навыки, благодаря которым ребёнок сможет выбрать востребованную и престижную работу в будущем. Кроме того, удалённый формат IT-курсов не мешает основному образовательному процессу, объяснили респонденты.

Что касается высшего образования и стартового капитала ребёнка для самостоятельной жизни, то о нём родители начинают думать заранее, формируя сбережения на эти цели. 29% опрошенных заявили, что уже начали копить деньги на университет для детей, а 27% признались, что планируют сделать это в ближайшее время.

Среди других популярных целей накоплений для детей по 18% респондентов назвали квартиру и стартовый капитал, еще 12% — машину.