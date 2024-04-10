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Эксперт "Росгосстраха" рассказала как защитить собак от токсичных препаратов "догхантеров" и действовать в случае отравления

"Росгосстрах": как защитить собак от "догхантеров" этой весной

2:15
Страхование

Ветеринары отмечают, что агрессивное поведение "догхантеров" в сторону собак становится все более изощренным — теперь они используют не только отравленную пищу, но и разливают по местам общественных прогулок некую розовую жидкость, даже контакт с которой может вызвать реакцию у животного.

"Росгосстрах": как защитить собак от "догхантеров" этой весной
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Конечно, самое эффективное средство защиты — контроль животного во время прогулок. Надо следить, чтобы собака ничего не подбирала и не брала у незнакомцев, не провоцировала своими действиями агрессию по отношению к себе. Но оплошности порой случаются, а любое отравление требует от владельца животного стремительных действий, поскольку некоторые вещества могут буквально в течение часа привести к судорогам, потере сознания и необратимым последствиям для организма питомца", — отмечает руководитель Управления продуктового маркетинга, разработки и развития продуктов "Росгосстраха" Светлана Мухаева.

Страховщики сообщают, что за прошлый год было несколько обращений от клиентов, однако благодаря оперативным мерам удалось предотвратить серьезные последствия для здоровья собак.

Ветеринары рекомендуют, что если собака съела что-то подозрительное на улице, то в течение первого часа, даже до появления симптомов, нужно попробовать вызвать у нее рвоту. Простейший метод — развести трехпроцентную перекись водорода, которая продается в аптеках, с водой в пропорции 1:1 и поить собаку из расчета 1-2 мл раствора на килограмм массы животного, но не более 50 мл. Но следует помнить, что этот метод подходит только для собак без проблем с желудком, так как перекись может вызвать гастрит.

В качестве специфического антидота к часто используемому догхантерами изониазиду ветеринары рекомендуют витамин В6 (пиридоксин), который также доступен в аптеках. В ветеринарных клиниках его вводят внутривенно, но если это невозможно, владелец может сделать инъекцию внутримышечно, подобрав дозу из расчета 1-2 мл на килограмм веса питомца.

В случае симптомов отравления животного всегда рекомендуется проконсультироваться со специалистом, сдать анализы на наличие отравляющих веществ в крови и пройти курс лечения или поддерживающей терапии.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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