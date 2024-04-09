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ВСК: повышенная эмоциональная реакция весной может свидетельствовать о сезонном аффективном расстройстве

Как не стать жертвой весеннего обострения: основные признаки и способы преодоления

2:04
Страхование

Вероятно, многие слышали о так называемом "весеннем обострении" — ироничном выражении, которое на самом деле может быть реальностью для многих людей, страдающих психическими расстройствами. Для них весна может означать ухудшение состояния.

Как не стать жертвой весеннего обострения: основные признаки и способы преодоления
Фото: unsplash.com by Crawford Ifland crawfordifland is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врач-психотерапевт Татьяна Чистякова из Цифровой клиники Страхового Дома ВСК объяснила, почему весной усугубляются психические проблемы и на какие признаки следует обратить внимание.

Сезонное аффективное расстройство (САР) — это усиление психических проблем, зависящее от времени года. В группе риска находятся люди с определенными психическими заболеваниями, такими как депрессия, шизофрения, психозы, паранойя, биполярное аффективное расстройство. Также подвержены САР те, у кого нестабильна нервная система, есть зависимости (алкоголь, наркотики), кто постоянно находится в стрессе, страдает неврозами или синдромом эмоционального выгорания.

Однако даже здоровые люди могут столкнуться с весенним САРом. Смена сезона может вызвать депрессию и стресс из-за ряда факторов:

  • Изменение выработки мелатонина и серотонина из-за гормональных перестроек;
  • Увеличение необходимости витамина D в связи с увеличением дневного света;
  • Повышенная нагрузка на организм из-за перепадов температуры;
  • Изменения в световом дне и циркадных ритмах, влияющие на режим сна и бодрствования;
  • Возможный авитаминоз.

Симптомы весенней депрессии включают в себя изменения настроения, чувство безнадежности и пессимизма. Стресс может проявляться как тревога, беспокойство, усталость.

Определить депрессию у другого человека может быть сложно. Однако есть определенные признаки, на которые стоит обратить внимание, такие как бред, галлюцинации, неадекватная реакция на обычные ситуации, например, чрезмерная агрессия на нейтральное обращение, а также эмоциональные реакции, не соответствующие ситуации, например, смех в ответ на плохие новости или слезы из-за шутки.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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