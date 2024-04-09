Снижение страховых случаев: что показала статистика ОСОПО в 2023 году

Общая сумма премий, полученных страховщиками по ОСОПО в 2023 году, достигла 2,5 миллиарда рублей

1:28 Your browser does not support the audio element. Страхование

Данные статистики показывают, что количество заключенных договоров в области ОСОПО в 2023 году увеличилось на 0,6% по сравнению с предыдущим периодом. В то же время средний размер премии уменьшился на 0,9%, а средний размер выплат сократился на 8% до 291,2 тыс. рублей.

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"Премии страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) в 2023 году снизились незначительно по сравнению с 2022 годом — на 0,3% и составили 2,5 млрд рублей", — сообщил Финмаркет со ссылкой на данные Банка России.

Отмечается снижение числа страховых случаев на 14,2%, а также уменьшение отказов в выплате при страховых случаях на 8% по сравнению с 2022 годом.

В рейтинге страховых компаний не произошло существенных изменений, за исключением того, что ПАО "Группа Ренессанс" переместилось с 12-го на 10-е место. Компания АО "СК ГАЙДЕ", занимавшая 10-ю позицию, теперь находится на 13-й строчке. "СОГАЗ" удерживает первое место в списке топ-10 страховых компаний, имея долю рынка страховых услуг в данном секторе на уровне 28,9%, по сравнению с 31,8% в прошлом году.