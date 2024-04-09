Страхование от укусов клещей: рост спроса и разнообразие услуг ведущих компаний

Эксперты отметили рост спроса на страховки от укусов клещей

2:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

С каждым годом интерес к страхованию от укусов клещей продолжает расти, так как забота о собственном здоровье становится все более приоритетной для людей.

Фото: mos.ru is licensed under CC0

Директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС в компании "АльфаСтрахование" Александр Лапунов пояснил, что точная стоимость страховки зависит от возраста, места жительства и выбранной программы. В "АльфаСтрахование" цена полиса варьируется от 200 до 500 рублей и выше. Основные услуги включают прием у врача, удаление клеща, анализ на инфекции, введение иммуноглобулина и реабилитационное лечение.

В СК "Согласие" стоимость полиса также зависит от региона и начинается от 200 рублей. Полис включает исследование клеща на опасные заболевания, а также иммунопрофилактические и лечебные мероприятия, покрывая такие заболевания, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

В "Совкомбанк Страхование" цена страховки одинакова для всех регионов, включая эндемичные. При страховании юридических лиц цена зависит от числа сотрудников и выбранного покрытия, чаще всего выбирается расширенный вариант. Минимальная стоимость полиса для коллектива от 50 человек составляет 240 рублей на человека, а максимальная — 640 рублей.

В ВСК в страховое покрытие включена амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарная помощь, реабилитационно-восстановительное лечение и другие мероприятия. Страховка полностью покрывает необходимое лечение. Более половины обращений связаны с лабораторными исследованиями насекомых, а 16% — с экстренной иммунопрофилактикой после укуса клеща. В компании отмечено, что почти 81% обращений приходится на мужчин, причем наиболее уязвимы мужчины в возрасте от 31 до 70 лет.

Специалисты "Согласия" отметили, что в 2024 году наибольшее количество страховых полисов было приобретено в Красноярском крае, Новосибирской области и Удмуртской Республике. Все больше людей осознают важность защиты здоровья и приобретают страховки от укусов клещей для сохранения благополучия себя и своих близких, сообщает портал ekuzbass. ru.