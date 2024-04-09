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Пять советов по страхованию жизни и здоровья: как предотвратить финансовые риски и уберечь себя от неприятностей

Топ-5 главных ошибок при страховании жизни и здоровья

2:15
Страхование

Ошибки при страховании часто становятся причиной недополучения ожидаемой суммы возмещения или даже полного отказа в компенсации.

Топ-5 главных ошибок при страховании жизни и здоровья
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако часто причиной таких неприятностей является сам человек. Это может быть вызвано стремлением сэкономить на страховом полисе или невнимательностью при его оформлении. Важно понимать, что цель страхования заключается не только в сохранении финансов, но и в защите от непредвиденных обстоятельств, которые могут повлечь за собой финансовые потери или угрозу здоровью и жизни.

Страхование с накоплением в основном представляет собой способ сохранения средств на определенный период времени.

Хотя это может принести некоторый доход, главная цель заключается не в увеличении капитала, а в обеспечении финансовой поддержки в случае беды, когда это действительно необходимо.

Важно не ориентироваться исключительно на размер страхового взноса, а тщательно изучить программу страхования, предлагаемую вам.

Это может быть страхование от несчастных случаев или от потери состояния. Для избежания ошибок при выборе страховки следует определить потенциальные риски, длительность страхования и только после этого выбирать подходящий тип страхования, учитывая размер ежемесячных взносов.

Стоит учитывать различные возможные ситуации при выборе числа страховых случаев в полисе.

Многие клиенты считают достаточным застраховать только свою жизнь или предусмотреть выплаты по достижении определенного возраста. Однако это лишь небольшая часть возможных рисков, с которыми может столкнуться застрахованный. Следует рассмотреть различные варианты страхования, а не ограничиваться одним или двумя.

Необходимо периодически пересматривать условия страхового полиса.

С течением времени жизненные обстоятельства могут измениться, что может потребовать изменения условий страхования. Поэтому рекомендуется обновлять полис каждые два года, добавляя новые опции или увеличивая сумму выплат.

Кроме того, необходимо следить за тем, кто указан в полисе как получатель страхового возмещения.

Часто это близкие люди, но ситуация может измениться. Поэтому важно периодически корректировать данные в полисе, чтобы обеспечить получение возмещения нужным людям.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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