Обстоятельства, при которых страховщики могут отказать в осуществлении страховых выплат

Страховые выплаты: распространенные причины отказа и как их избежать

1:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

Одной из наиболее распространенных причин отказа страховых компаний в выплате страховки является отсутствие случая в списке рисков или его наличие в списке исключений. Вторая по популярности причина — когда страховщик установил, что повреждения имущества были нанесены намеренно самим собственником.

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Кроме того, страховая компания может отказать или пересчитать сумму страховой выплаты в следующих случаях:

Имущество застраховано одновременно у двух страховых компаний от одних и тех же рисков. В таком случае обе компании поделят сумму компенсации таким образом, что собственник получит только сумму, соответствующую стоимости пострадавшего имущества. Размер страховой выплаты всегда определен в договоре страхования, и получить больше не представляется возможным.

Собственник завысил стоимость страхуемого имущества, пытаясь обмануть страховую компанию. Однако страховая обязана доказать факт обмана, прежде чем отказаться от выплаты по страховке. В случае установления факта обмана, договор страхования может быть признан недействительным, что приведет к отсутствию выплаты или пересмотру условий договора с компенсацией в меньшем размере.

Не стоит пытаться обманывать страховую компанию, так как это может обернуться серьезными последствиями. В случае доказательства мошенничества страховщиком есть риск не только остаться без страховой выплаты, но и испортить свою кредитную историю. Этот риск еще выше, если страховая компания сотрудничает с банком. Информация о попытке мошенничества может быть передана в бюро кредитных историй, что приведет к снижению кредитного рейтинга и затруднит получение кредита или устройство на работу.