МКАД возглавила топ самых аварийных московских трасс в 2024 году

"ВСК": на МКАД происходят 7% всех столичных ДТП

1:41 Your browser does not support the audio element. Страхование

МКАД традиционно стала самой аварийной автодорогой в Московском регионе по итогам первого квартала 2024 года, сообщает Страховой Дом "ВСК".

Фото: stroi.mos.ru by Официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По статистике страховщика, на МКАД случается 7% всех ДТП в регионе. За ней с большим отрывом следуют Дмитровское шоссе (3,8%), Ленинградское шоссе (2,4%), Варшавское шоссе (2,1%), Можайское шоссе (1,4%), шоссе Энтузиастов (1,3%), Каширское шоссе (1,2%) и проспект Вернадского (1,1%).

В 2024 году сохранилась тенденция к большому количеству ДТП на трассах, ведущих в Новую Москву. На Киевское и Калужское шоссе приходится 1,6% столичных аварий, рассказала "ВСК".

Также компания представила рейтинг самых безопасных крупных столичных дорог. В пятёрку лидеров вошли проспект Андропова (0,1% ДТП), ЦКАД (0,4%), а также Рязанское, Алтуфьевское и Рублёвское шоссе (по 0,5%).

В "ВСК" отметили, что ДТП в столичном регионе происходят равномерно в течение недели (15%), с увеличением аварий в четверг (до 17%) и снижением в выходные (до 11-12%).

По данным страховой компании, виновниками 34% дорожный аварий в Москве являются водители такси и каршеринга.

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