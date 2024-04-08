8 простых правил помогут снизить риск развития онкологии на 70%

"СберСтрахование" назвало питьевой режим одним из способов снизить риск онкологии

2:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Минимизировать риск онкологии поможет соблюдение питьевого режима и следование принципам здорового питания, рассказала руководитель проектов медицинского страхования "СберСтрахования" Евгения Конобеева во Всемирный день здравоохранения на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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Эксперт перечислил восемь простых правил, которых надо придерживаться во избежание развития опасного заболевания. Кроме питьевого режима и правильного питания она рекомендовала полностью отказаться от курения и алкоголя, регулярно заниматься спортом и контролировать свои хронические заболевания.

Также Конобеева призвала следить за весом с помощью расчёта индекса массы тела. В норме он составляет от 18,5 до 27,5, отметила она. Показатель выше 25 свидетельствует о недостатке физической активности, рассказала эксперт.

Представитель страховщика напомнила о защите кожи от солнца в связи с наступлением тепла. Конобеева посоветовала выбирать средства с высоким фактором защиты и загорать в промежутки до 11.00 и после 16.00.

Эксперт также ознакомила аудиторию со статистикой посещения врачей. Исследование "СберСтрахования" показало, что каждый третий россиянин опасается проходить обследования из-за страха услышать страшный диагноз. Однако это не должно быть поводом откладывать визит к специалистам, подчеркнула Конобеева. Она рассказала, что современная медицина может справиться даже с онкологией, если диагностировать заболевание на ранней стадии.

Специалист посоветовала проходить диспансеризацию раз в три года, а людям старше 40 лет — ежегодно. Организовать лечение можно по страховой программе защиты от серьёзных болезней, отметила она. В этом случае страховка покроет не только медицинские услуги, но и стоимость проезда, если для лечения нужно ехать в другой населённый пункт.

Тем временем "Росгосстрах" продолжает приём обращений от жителей Оренбургской области, пострадавших от паводка.