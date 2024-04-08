Страховщик покрыл расходы на €12,5 тысяч туристке, получившей переломы в первый же день отдыха

"Балт-Ассистанс": туристке, получившей травмы на курорте, оплатили лечение и перелёт домой

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Балт-Ассистанс" оплатила лечение и перелёт на 12 400 евро туристке, получившей травмы в первый же день отдыха.

Фото: flickr.com by SuperJet International is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Женщина, находясь на курорте, после прогулки с внуком вернулась в отель и, не заметив высокий порог, упала. Пострадавшая получила сильные ушибы.

Страховая компания организовала для туристки трансфер в партнёрскую клинику, где рентген показал перелом обеих рук и шейки бедра. Пациентке провели срочную операцию, после чего страховщик отправил её и внука домой авиакомпанией, которая смогла обеспечить транспортировку женщины в лежачем положении. Также "Балт-Ассистанс" организовала трансфер в аэропорт в машине скорой помощи вплоть до взлётно-посадочной полосы.

Страховщик сообщает, что курировал весь процесс транспортировки пострадавшей домой, где её встретила бригада медиков и доставила домой. Общая стоимость медицинского лечения и перелёта туристки составила порядка 12 400 евро.

Ранее НССО сообщил, что погибшим в Оренбургской области не от наводнения не положены страховые выплаты.