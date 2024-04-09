Неожиданные факторы в сделках с недвижимостью, от которых нельзя застраховаться

Покупка недвижимости: 4 скрытых риска, от которых нельзя застраховаться

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Покупка недвижимости — это серьезное решение. Однако, принимая этот шаг, можно лишь предполагать, каким будет конечный результат. Даже самая тщательно продуманная сделка может оказаться неудачной. Ведь всегда есть непредвиденные обстоятельства от которых не спасет страховка, такие как:

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Соседи

Первым неожиданным аспектом могут стать соседи. Нет ничего хуже, чем соседствовать с врагом. Постоянные конфликты и неприязнь могут омрачить проживание.

Налоги

Неприятной неожиданностью станет повышение налогов на жилье. Обслуживание дома может увеличиться по различным причинам, например, оплата услуг консьержа или обеспечение видеонаблюдением. Это может привести к увеличению коммунальных платежей.

Строительство

Покупка квартиры в перспективном районе может оказаться проблемой, если на территории вокруг начнётся активное строительство. Шум и перебои с работой строительной техники могут значительно усложнить вашу жизнь.

Мошенничество

Непредвиденным фактором может стать мошенничество. Даже при законной сделке существует риск быть обманутым. Современные схемы мошенничества настолько разнообразны, что перечислить их не представляется возможным.