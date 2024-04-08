В Оренбургской области не будут выплачивать компенсации за смерть не от наводнения

НССО: смерть не от паводка не подлежит страховому возмещению

Закон об ОСОПО не предусматривает выплаты за смерть, не связанную с паводком, сообщили АСН в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

В результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области погибли четыре человека, но их смерти не были вызваны наводнением, заявили в мэрии. У двоих случился сердечный приступ, один совершил суицид, а четвёртый умер от естественных причин, рассказал РБК.

В НССО пояснили, что, согласно закону ОСОПО, потерпевшим считается лицо, жизни, здоровью или имуществу которого нанесён ущерб непосредственно в результате аварии на опасном объекте. При этом конкретные поражающие факторы в законе не предусмотрены. Так, если во время аварии произошло замыкание и человека убило током, то вред считается непосредственно связанным с аварией и подлежит возмещению. То же самое касается гибели людей от утопления, переохлаждения, травм из-за обрушения конструкций и т. д.

Суицид или обострившиеся хронические заболевания во время наводнения к прямому следствию произошедшей аварии не относятся и возмещению в рамках ОСОПО не подлежат, пояснили в НССО.

Ранее страховщики пообещали выплатить компенсации пострадавшим от паводка в Оренбургской области в упрощённом порядке.