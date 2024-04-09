Страхование для туристов: важность медицинской страховки в поездках и как избежать финансовых убытков

Зачем нужна страховка для путешествий за границу: советы эксперта

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Путешествие за рубеж без страховки может привести к серьезным финансовым убыткам и проблемам, предупредила адвокат Екатерина Денисова в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

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Она подчеркнула, что в случае организованного тура за границу медицинское страхование обычно уже включено в его стоимость. Однако, если планируется самостоятельное путешествие, приобретение страховки настоятельно рекомендуется, поскольку в случае болезни, травмы или других неожиданных обстоятельств, связанных со здоровьем, расходы могут быть значительными.

Екатерина Денисова также отметила, что без страхового полиса может быть затруднительно получить медицинскую помощь за границей. Кроме того, важно выбирать страховую компанию, которая действует в стране, в которую направляется путешественник.

"То есть либо в России есть ее (страховой компании — ред.) представительства, либо это международная компания, которая сотрудничает со страховщиками в разных странах мира. Этот момент необходимо уточнить заранее", — рассказала Денисова.

Для путешествий внутри страны стандартный полис обязательного медицинского страхования позволяет получить медицинскую помощь практически в полном объеме.