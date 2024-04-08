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Ответственность за страхование жилья от стихийных бедствий будет возложена на региональные власти

Михаил Порватов: региональные власти должны создать программы страхования жилья

1:59
Страхование

Заместитель директора отдела развития страхования собственности для частных лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов высказал мнение, что региональные власти обязаны разрабатывать и утверждать программы страхования жилья от природных бедствий в беседе с НСН.

Михаил Порватов: региональные власти должны создать программы страхования жилья
Фото: Wikipedia by SC National Guard is licensed under public domain

"Мы считаем, что необходимо заменить право на обязанность: нужно обязать регионы создавать, утверждать и реализовывать такие программы. Это программа организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории субъектов РФ жилым помещениям с использованием механизма добровольного страхования. Эта тема очень актуальна, мы видим последние события, когда сотни домов подтоплены, реки разливаются, каждый год происходят масштабные чрезвычайные ситуации, а закон при этом не работает", — отметил Порватов.

Ранее депутат Государственной Думы Ярослав Нилов заявил в эфире программы "Говорит Москва", что людям, пострадавшим от наводнений, необходима "серьезная" помощь. По его мнению, необходимо ввести страхование жилья от природных катастроф, чтобы страховые компании могли выплачивать компенсации в полном объеме. Нилов отметил, что бюджету "тяжело справиться с этим", поэтому страховые компании должны быть вовлечены.

Он также подчеркнул, что соответствующий законопроект практически готов. Порватов напомнил, что ранее были внесены соответствующие изменения в закон о чрезвычайных ситуациях, которые сейчас не действуют. Он отметил, что средства на программу страхования жилья от природных бедствий будут выделяться из региональных бюджетов, а не из федерального. При этом объем финансирования будет невелик.

Глава Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что жители Орска, пострадавшие от наводнения, получат выплаты в размере 20 тысяч рублей на человека. Он также отметил, что предусмотрены компенсации от 50 до 100 тысяч рублей при потере имущества.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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