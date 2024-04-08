В Ижевске бывшего районного зампрокурора обвинили в мошенничестве с автостраховками

Ижевский суд обвинил экс-зампрокурора в страховом мошенничестве

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения в отношении экс-заместителя прокурора Ленинского района и 40-летнего индивидуального предпринимателя оценочного агентства. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

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Бывшего сотрудника прокуратуры суд заключил под стражу, ИП отправлен под домашний арест с установлением ряда запретов — оба на срок 1 месяц 19 суток (до 25 мая 2024 г.). Им предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере автострахования.

Предварительная версия следствия гласит, что обвиняемые в 2023 году предоставляли в страховую компанию недостоверные сведения о размере возмещения вследствие ДТП. Также мужчин обвиняют в покушение на хищение средств страховщика путем подачи в отношении него иска в районный суд в рамках разбирательства по тому же ДТП.

Обвиняемые и их адвокаты просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, сообщает "Город Глазов".

Ранее стало известно, в каких случаях страховая не возместит ущерб по каско.