Справки не нужны. Страховщики выплатят ущерб пострадавшим от прорыва дамбы в Орске в упрощённом порядке

"СберСтрахование" и "СберСтрахование жизни" произведут выплаты пострадавшим из-за прорыва дамб в Орске в приоритетном порядке, сообщает АСН.
В "Сбере" заявили, что выплаты будут производиться по минимальному количеству документов. Подать заявление страховщику можно в мобильном приложении и на сайте компаний.
"Ингосстрах" также ввёл упрощенное урегулирование убытков для клиентов, чьё имущество пострадало в результате паводковой ЧС в Оренбургской области. Они могут не предоставлять справки из компетентных органов — страховщик соберёт их самостоятельно. Застрахованным оперативно выплатят денежные компенсации и выдадут направление на ремонт машин.
На текущий момент поступило уже более десяти обращений от клиентов на предварительную сумму свыше 20 млн рублей, заявили в "Ингосстрахе".
Ранее в Национальном союзе агростраховщиков заявили о готовности оперативно возместить ущерб сельхозпроизводителям Оренбургской области.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.