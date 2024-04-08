Справки не нужны. Страховщики выплатят ущерб пострадавшим от прорыва дамбы в Орске в упрощённом порядке

"Сбер" и "Ингосстрах" оперативно компенсируют ущерб пострадавшим в Орске

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

"СберСтрахование" и "СберСтрахование жизни" произведут выплаты пострадавшим из-за прорыва дамб в Орске в приоритетном порядке, сообщает АСН.

В "Сбере" заявили, что выплаты будут производиться по минимальному количеству документов. Подать заявление страховщику можно в мобильном приложении и на сайте компаний.

"Ингосстрах" также ввёл упрощенное урегулирование убытков для клиентов, чьё имущество пострадало в результате паводковой ЧС в Оренбургской области. Они могут не предоставлять справки из компетентных органов — страховщик соберёт их самостоятельно. Застрахованным оперативно выплатят денежные компенсации и выдадут направление на ремонт машин.

На текущий момент поступило уже более десяти обращений от клиентов на предварительную сумму свыше 20 млн рублей, заявили в "Ингосстрахе".

Ранее в Национальном союзе агростраховщиков заявили о готовности оперативно возместить ущерб сельхозпроизводителям Оренбургской области.