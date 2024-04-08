Психолог Наталья Иванова рассказала, какие риски несет с собой выгорание на рабочем месте

Усталость, раздражительность, недостаток концентрации: как бороться с эмоциональным выгоранием

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Согласно исследованию экспертов из группы "Ренессанс страхование", каждый четвертый житель России сталкивается с эмоциональным истощением на рабочем месте. Данные показывают, что не все люди придают этой проблеме серьезное значение, но количество обращений к психологам по этому вопросу в России увеличивается на 8% ежегодно.

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Предприниматель и консультант по психологии Наталья Иванова подчеркивает важность своевременного распознавания ситуации, когда человеку требуется помощь специалиста. В интервью с Business FM* в Барнауле она также выделяет три основных признака эмоционального истощения: раздражительность как на работе, так и дома, чувство усталости и затруднения с концентрацией.

Чтобы предотвратить выгорание, Иванова рекомендует обращать внимание на сон, настройку режима дня, определение небольшого, но реалистичного списка целей, а также занятия физическими упражнениями.