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Музыкальное будущее: взгляд на изменения в создании музыки с приходом искусственного интеллекта — результаты опроса от "Музторга" и "Ренессанс Страхование"

Исследование "Музторг" и "Ренессанс Страхование": влияние ИИ на современную музыку

2:22
Страхование

Более 40% участников исследования, организованного крупнейшей сетевой компанией по продаже музыкальных инструментов в России "Музторг" в партнерстве с "Ренессанс Страхование", считают, что музыка, сгенерированная искусственным интеллектом, не имеет настоящего звучания. Почти 30% респондентов не смогли однозначно ответить на этот вопрос, по данным CNews.

Исследование "Музторг" и "Ренессанс Страхование": влияние ИИ на современную музыку
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Абсолютное большинство опрошенных (72%) утверждают, что искусственный интеллект не способен заменить живого музыканта. Среди них 53% уверены, что это никогда не произойдет, а 19% считают, что ИИ может стать помощником в создании музыки. Еще 28% полагают, что если искусственный интеллект когда-нибудь и сможет заменить человека, то это произойдет нескоро.

В опросе приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в крупнейших городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования.

Подавляющее большинство опрошенных (79%) уверены, что смогут распознать музыку, созданную нейросетью, но только 18% из них считают, что сделают это легко, в то время как остальные 60% считают, что это будет непросто. 67% респондентов отмечают вспомогательную роль искусственного интеллекта: в выборе ритма и гармонии (10%), в генерации новых идей для мелодий и текстов (18%), а также в создании композиций на различных инструментах (39%).

Согласно опросу, более половины участников считают, что за последние пять лет с появлением новых технологий процесс создания музыки изменился, но это не отразилось негативно на их мотивации заниматься творчеством. Более 30% отмечают увеличение обучающего контента, доступность инструментов и более легкий доступ к урокам музыки. Только 5% считают, что ничего не изменилось.

Отвечая на вопрос о будущем музыки, 45% респондентов считают, что это будут композиции, способные вызывать эмоции и стимулировать выработку гормона радости, 30% предполагают, что это будут обработанные нейросетью треки из прошлого, 28% — музыка для медитации и расслабления, а 26% — музыка для погружения в виртуальную реальность. 18% считают, что музыка будущего будет создаваться искусственным интеллектом.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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