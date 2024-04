Банки начали списывать долги пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле" благодаря страховым полисам

После теракта в "Крокус Сити Холле", банки начали списывать кредиты пострадавшим, благодаря наличию у них страховых полисов жизни и здоровья. Эту информацию раскрыли источники, близкие к сотрудникам финансовых учреждений.

