Банки начали списывать долги пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле" благодаря страховым полисам

"Ведомости": страховые компании компенсируют кредиты для пострадавших в "Крокусе"

После теракта в "Крокус Сити Холле", банки начали списывать кредиты пострадавшим, благодаря наличию у них страховых полисов жизни и здоровья. Эту информацию раскрыли источники, близкие к сотрудникам финансовых учреждений.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

По данным издания "Ведомости", некоторые крупные банки, такие как ВТБ и Сбербанк, начали процесс получения страховых выплат для погашения задолженностей по кредитам для клиентов, пострадавших в результате теракта. Один из банков уже компенсировал долг одного из своих клиентов по потребительскому кредиту до 1 миллиона рублей, в то время как другой работает над погашением ипотечного кредита на сумму до 5 миллионов рублей.

Как сообщается в издании, нет единого подхода к процессу погашения кредитов пострадавших через страховые компании. Однако обычно после смерти заемщика банк приостанавливает начисление процентов по кредиту. Если родственники предоставляют необходимые документы страховой компании, такие как свидетельство о смерти заемщика, то страховая компания может погасить долг перед банком.

Десять банков публично заявили о своем намерении списать долги у погибших в результате теракта в "Крокусе". Кроме того, Центробанк России направил кредиторам письмо с рекомендацией списать долги у тех, кто стал жертвой террористического акта.