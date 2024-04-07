Новые кадры в руководстве сферы страхования

Филиал «Росгосстраха» в Воронежской области получил перспективного руководителя

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Директором филиала "Росгосстраха" в Воронежской области назначен Александр Матинко. Это один из молодых и перспективных специалистов в России в сфере страхования. Он будет отвечать за рост клиентской базы и укрепление позиций компании в ключевых сегментах бизнеса в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by onlinetambov.ru

"Росгосстрах" в Воронежской области традиционно является одним из лидеров регионального страхового рынка. Новая команда планирует увеличить продажи и долю бизнеса на рынке розничных и корпоративных страховых услуг региона.

Воронежский филиал является одним из крупнейших в стране: он включает девять агентских центров и универсальных офисов, а также Региональный центр урегулирования убытков в Воронеже.

Александр Матинко имеет опыт работы в банковской сфере, включая руководящие должности в разных регионах России, является видным экономическим специалистом, имеет кандидатскую степень.