Директором филиала "Росгосстраха" в Воронежской области назначен Александр Матинко. Это один из молодых и перспективных специалистов в России в сфере страхования. Он будет отвечать за рост клиентской базы и укрепление позиций компании в ключевых сегментах бизнеса в регионе.
"Росгосстрах" в Воронежской области традиционно является одним из лидеров регионального страхового рынка. Новая команда планирует увеличить продажи и долю бизнеса на рынке розничных и корпоративных страховых услуг региона.
Воронежский филиал является одним из крупнейших в стране: он включает девять агентских центров и универсальных офисов, а также Региональный центр урегулирования убытков в Воронеже.
Александр Матинко имеет опыт работы в банковской сфере, включая руководящие должности в разных регионах России, является видным экономическим специалистом, имеет кандидатскую степень.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.