Крысы как страховой случай в автостраховании

Как крысы автостраховку помогли получить

0:41 Your browser does not support the audio element. Страхование

Автовладелец, клиент "Согаза", припарковался недалеко от мусорных бачков. Придя после двухчасового отсутствия, он увидел, что машина не заводится. Он вызвал эвакуатор и отвёз машину в автосервис.

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Работник сервиса с удивлением обнаружил, что все провода электропроводки перекушены, причём имеются следы зубов. Естественно, возник вопрос, где и какое животное могло сделать такое. Хозяин вспомнил, что парковался он невдалеке от мусорных бачков, где водились крысы. Однако он не принял этого во внимание, так как не думал, что это может быть опасно. Страховку в 75000 рублей он получил.