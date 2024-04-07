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Крысы как страховой случай в автостраховании

Как крысы автостраховку помогли получить

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Страхование

Автовладелец, клиент "Согаза", припарковался недалеко от мусорных бачков. Придя после двухчасового отсутствия, он увидел, что машина не заводится. Он вызвал эвакуатор и отвёз машину в автосервис. 

Как крысы автостраховку помогли получить
Фото: Own work by Cllackr is licensed under public domain

Работник сервиса с удивлением обнаружил, что все провода электропроводки перекушены, причём имеются следы зубов. Естественно, возник вопрос, где и какое животное могло сделать такое. Хозяин вспомнил, что парковался он невдалеке от мусорных бачков, где водились крысы. Однако он не принял этого во внимание, так как не думал, что это может быть опасно. Страховку в 75000 рублей он получил. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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