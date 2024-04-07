Один клиент страховой компании "Макс", имевший трудовую страховку по здоровью, попал в больницу с обострением простатита и мужской дисфункцией.
Однако медики страховщика провели экспертизу причин обострения заболевания. Оказалось, пациент только в течение последнего месяца посещал эротические салоны, где получал массаж интимного места. Эта нагрузка и спровоцировала обострение простатита и половую дисфункцию. Страховщик не интересуется моральным обликом клиентов, однако случаи провоцирования страхового случая не подпадают под выплаты, поэтому эротоман не получил страховых выплат.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.