Как эротоман не получил страховку по здоровью

История о том, как любитель эротического массажа перестал быть мужчиной и страховку не получил

0:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

Один клиент страховой компании "Макс", имевший трудовую страховку по здоровью, попал в больницу с обострением простатита и мужской дисфункцией.

Фото: openverse.org by gaelx is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако медики страховщика провели экспертизу причин обострения заболевания. Оказалось, пациент только в течение последнего месяца посещал эротические салоны, где получал массаж интимного места. Эта нагрузка и спровоцировала обострение простатита и половую дисфункцию. Страховщик не интересуется моральным обликом клиентов, однако случаи провоцирования страхового случая не подпадают под выплаты, поэтому эротоман не получил страховых выплат.