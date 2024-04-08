Сбер предоставит всестороннюю поддержку для пострадавших во время чрезвычайной ситуации в Оренбургской области

Сбер готов помочь пострадавшим после прорыва дамбы в Орске

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сбер предоставит помощь заемщикам и застрахованным лицам, которые пострадали в результате прорыва дамбы в Орске.

Фото: commons.wikimedia.org by alinco_fan is licensed under CC BY 3.0

Пострадавшие заемщики получат возможность реструктуризации своих кредитов. Процесс будет осуществляться индивидуально с каждым клиентом, как сообщили в пресс-службе Сбера.

Также все клиенты, застрахованные в "СберСтрахование" и "СберСтрахование Жизни", которые пострадали во время чрезвычайной ситуации, будут приоритетно получать соответствующие выплаты.

Для оказания помощи эвакуированным людям из пострадавших районов, в местах их временного пребывания будут действовать мобильные офисы Сбера.

Кроме того, Сбер собирается совместно с волонтерами открыть пункты сбора необходимых предметов для пострадавших людей в нескольких офисах в Оренбургской области. Собранные вещи будут распределены через каналы банка. Адреса пунктов сбора помощи будут объявлены дополнительно.