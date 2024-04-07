В Ижевске были задержаны бывший прокурор и предприниматель по обвинению в мошенничестве

Мошенничество со страхованием: бывший зампрокурор и бизнесмен арестованы

0:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Бывший вице-прокурор Ленинского района в Ижевске и 40-летний предприниматель были арестованы по обвинению в мошенничестве, связанном со страхованием.

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Согласно информации от объединенной пресс-службы судов Удмуртии, в 2023 году эти мужчины представили документы с недостоверными данными о размере страхового возмещения после ДТП с целью присвоения денег страховой компании.

Точная сумма, которой они пытались завладеть, не уточняется.

Хотя оба обвиняемых просили об избежании заключения под стражу, суд решил поместить предпринимателя под домашний арест на 1 месяц и 19 дней, а бывшего прокурора в СИЗО до 25 мая 2024 года.