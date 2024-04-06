Страховщик заявил о готовности выплатить ущерб пострадавшим от прорыва дамбы в Орске

"Интерфакс": прорванная дамба в Орске оказалась застрахована

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ответственность владельца дамбы в Орске Оренбургской области застрахована, сообщил "Интерфаксу" один из российских страховщиков.

Фото: flickr.com by WaterArchives.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным компании, собственником дамбы является администрация города.

Страховщик подтвердил готовность производить выплаты пострадавшим после расследования случившегося надзорными органами и признания случая страховым.

Размер страховой выплаты в случае причинения вреда имуществу граждан составляет до 750 тысяч рублей, юрлиц — до 1 млн рублей. Ущерб, причиненный из-за нарушения условий жизнедеятельности, возмещается в размере до 350 тысяч рублей. В случае гибели человека страховщик выплатит 3 млн рублей иждивенцам погибшего или его близким родственникам.

В пятницу вечером произошёл прорыв участка насыпной дамбы на территории Старого города в Орске Оренбургской области. Частичное обрушение произошло в двух местах, из-за чего микрорайон оказался полностью затоплен. Уровень воды в реке Урал продолжает расти, угрожая административному центру региона.

Вечером 6 апреля МЧС РФ сообщило о прорыве дамбы еще на одном участке и увеличении зоны потенциального затопления. В связи с этим в орском поселке Никель объявлена срочная эвакуация.