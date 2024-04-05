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"Невыгодные" диагнозы. С какими заболеваниями нельзя оформить полис ДМС

Туберкулёз, онкология и гепатит не входят в полис ДМС

1:31
Страхование

Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) позволяет получить медицинское обслуживание в частной клинике. Но не каждый может воспользоваться благами коммерческой медицины через страховую компанию. Портал "Финуслуги" рассказал, с какими заболеваниями нельзя оформить полис ДМС.

Туберкулёз, онкология и гепатит не входят в полис ДМС
Фото: freepik.com by gpointstudio is licensed under public domain

Откуда вообще берутся ограничения по ДМС? Дело в том, что страховщику невыгодно оформлять договор с лицами, которые гарантированно будут много и долго получить медицинские услуги.

Перечень заболеваний, с которыми не оформят полис, может отличаться у разных компаний. Как правило, в него входят:

  • ВИЧ, СПИД;
  • опасные инфекционные болезни (оспу, полиомиелит, вызванный новым подтипом грипп, холеру, чуму, вирусную лихорадку и т. д.);
  • наркологические заболевания;
  • злокачественные образования;
  • психические расстройства;
  • заболевания, связанные с врождёнными аномалиями;
  • туберкулёз;
  • системные поражения соединительной ткани;
  • почечную или печёночную недостаточность;
  • хронический гепатит C, E, F, G;
  • инвалидность (исключение — III группа).

Кроме того, большинство страховых компаний не выдают стандартный полис ДМС больным сахарным диабетом, но могут предложить отдельную программу для этого заболевания.

Иногда страховая может сделать исключение и заключить договор с пациентом с одним из перечисленных диагнозов. Однако обращение в медклинику для лечения "запретного" недуга не будет считаться страховым случаем.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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