"Невыгодные" диагнозы. С какими заболеваниями нельзя оформить полис ДМС

Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) позволяет получить медицинское обслуживание в частной клинике. Но не каждый может воспользоваться благами коммерческой медицины через страховую компанию. Портал "Финуслуги" рассказал, с какими заболеваниями нельзя оформить полис ДМС.
Откуда вообще берутся ограничения по ДМС? Дело в том, что страховщику невыгодно оформлять договор с лицами, которые гарантированно будут много и долго получить медицинские услуги.
Перечень заболеваний, с которыми не оформят полис, может отличаться у разных компаний. Как правило, в него входят:
Кроме того, большинство страховых компаний не выдают стандартный полис ДМС больным сахарным диабетом, но могут предложить отдельную программу для этого заболевания.
Иногда страховая может сделать исключение и заключить договор с пациентом с одним из перечисленных диагнозов. Однако обращение в медклинику для лечения "запретного" недуга не будет считаться страховым случаем.
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