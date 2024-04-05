Пострадавшие в ДТП в Якутске пассажиры автобуса получат страховые выплаты от "ВСК" по ОСГОП

"ВСК" заплатит по ДТП с участием автобуса в Якутске

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Якутске, могут рассчитывать на страховые выплаты по ОСГОП от Страхового Дома "ВСК", сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

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Вечером 4 апреля в Якутске водитель легковой машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП пострадали девять пассажиров и водитель автобуса.

Как сообщили в НССО, гражданская ответственность перевозчика застрахована в САО «ВСК». Страховщик подтвердил наличие договора страхования и готовность произвести выплаты по страховому событию.

За получением страховой выплаты пассажирам автобуса, пострадавшим при аварии, нужно обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате и документом, подтверждающим личность, документом о произошедшем событии, оформленным перевозчиком, реквизитами банковского счёта и документальным подтверждением травм и диагноза из медучреждения. В случае периода нетрудоспособности нужно предоставить больничный лист.

Ранее в СК "Согласие" обратились шесть водителей, чьи авто повредил разбушевавшийся в среду ураган в Московском регионе.