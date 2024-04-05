Ипотеку жительницы Подмосковья, погибшей при теракте в "Крокусе", погасит страховая компания "Согласие"

"Согласие" погасит ипотечный кредит женщины, погибшей при теракте в "Крокусе"

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

В страховую компанию "Согласие" поступило заявление на выплату возмещения в связи с гибелью во время теракта в "Крокусе Сити Холле" 39-летней жительницы Подмосковья, у которой был оформлен договор ипотечного страхования.

Фото: mosreg.ru by Правительство Московской области

Страховой полис был оформлен 3,5 года назад, рассказал страховщик. Квартира была приобретена погибшей в Московской области. "Согласие" пообещало урегулировать заявленный случай в упрощенном порядке.

В полис ипотечного страхования, оформленный на погибшую, риск теракта входит в страховое покрытие. В компании заявили, что "Согласие" обеспечит исполнение кредитных обязательств перед банком и выплатит 2 845 431,92 рубля.

Ранее "Тинькофф" рассказал, как автовладельцу сэкономить на полисе каско.