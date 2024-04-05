Почему невыгодно покупать полис ОСАГО в одной и той же страховой компании

"Сравни": покупка ОСАГО у одного страховщика из года в год невыгодна

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Покупка ОСАГО в одной и той же компании может быть экономически невыгодна, рассказал портал Sravni. ru.

Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES is licensed under CC BY 2.0

Причина в том, что компании применяют одинаковые коэффициенты, но используют разную базовую ставку. Исходя из своей экономической модели и убыточности каждый страховщик может ежегодно пересматривать подход к применению базовой ставки как в отношении всех клиентов, так и отдельных и категорий.

Например, если у компании накопилась негативная статистика по страховым случаям в Московском регионе или по марке Honda, то в рамках тарифного коридора она может поднять базовую ставку, что приведёт к удорожанию полиса. Заметить это сможет только пытливый автовладелец, который анализирует тарифы на ОСАГО на рынке, сравнивая их у разных страховщиков, а не просто продлевает полис.

Поэтому, если перед водителем стоит задача сэкономить на ОСАГО, то лучше сравнивать цены, так как разница может составлять тысячи рублей. При этом на выбор страховщика должны влиять и другие факторы, такие как надёжность, репутация и клиентоориентированность.