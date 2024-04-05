"Ты вези меня, троллейбус". Большинство россиян ездят на работу на общественном транспорте

"СберСтрахование": 56% россиян добираются до работы на общественном транспорте

1:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Более половины россиян (56%) ездят на работу на общественном транспорте, 16% предпочитают личный автомобиль, а такси и велосипедом пользуются по 1%. Такие результаты показал опрос, проведенный Работа. ру и "СберСтрахованием" среди 3,5 тысяч россиян старше 18 лет из всех регионов РФ.

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По данным исследования, 12% респондентов выбирают средство передвижения в зависимости от ситуации. 10% добираются до службы пешком, так как живут рядом с ним. 4% россиян ответили, что их работа не требует присутствия в офисе.

Почти треть опрошенных (31%) тратит на дорогу до работы минимум полчаса, 39% едут на службу до часа, а у 24% путь занимает до двух часов. 6% россиян нужно более двух часов, чтобы добраться до места работы.

На вопрос, как лучше добираться до службы, если пешком не получается, 28% респондентов заявили, что выберут общественный транспорт. Личный автомобиль предпочли 23% опрошенных, а корпоративный транспорт — 20%. Меньшая часть, 3% и 2%, готовы использовать велосипед и такси. 24% ответили, что выбор будет зависеть от ситуации.

В дороге 37% россиян слушают музыку, 26% читают, а 16% слушают радио или листают соцсети. 9% предпочитают смотреть развлекательные передачи, а 8% опрошенных — обучающие видео. Еще 10% тратит время до работы на то, чтобы подготовиться к рабочим встречам. 6% и вовсе начинают работать уже по дороге на службу.