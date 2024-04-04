Можно ли получить возмещение по ОСАГО, если ДТП произошло на бездорожье

Страховые компании не имеют права отказывать в выплатах по ОСАГО или ремонте автомобиля, если ДТП произошло на дороге, не предназначенной для движения транспорта, рассказала финансовый уполномоченный Светлана Максимова.
Под такими дорогами подразумеваются, например, болотистая местность или пляж, уточнила финомбудсмен.
Если страховая компания отказывает в возмещении убытков автовладельцу, чья машина пострадала на бездорожье, то она нарушают закон об ОСАГО и права автовладельцев, отметила Максимова. Она напомнила, что Верховный суд постановил считать страховыми случаями аварии на всех территориях, где может проехать транспортное средство.
Если страховщик отказывается возмещать ущерб по ОСАГО из-за того, что авто двигалось по лесу или пляжу, необходимо обратиться к финомбудсмену, подытожила она.
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