Можно ли получить возмещение по ОСАГО, если ДТП произошло на бездорожье

Страховщик не может отказать в выплате по ОСАГО, если авто пострадало на бездорожье

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые компании не имеют права отказывать в выплатах по ОСАГО или ремонте автомобиля, если ДТП произошло на дороге, не предназначенной для движения транспорта, рассказала финансовый уполномоченный Светлана Максимова.

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Под такими дорогами подразумеваются, например, болотистая местность или пляж, уточнила финомбудсмен.

Если страховая компания отказывает в возмещении убытков автовладельцу, чья машина пострадала на бездорожье, то она нарушают закон об ОСАГО и права автовладельцев, отметила Максимова. Она напомнила, что Верховный суд постановил считать страховыми случаями аварии на всех территориях, где может проехать транспортное средство.

Если страховщик отказывается возмещать ущерб по ОСАГО из-за того, что авто двигалось по лесу или пляжу, необходимо обратиться к финомбудсмену, подытожила она.