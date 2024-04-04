Может ли страховая компания расторгнуть полис ОСАГО после тотальной гибели автомобиля

Финомбудсмен: если машина на ходу, полис ОСАГО считается действующим

1:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Прекращение договора ОСАГО и аннулирование полиса автовладельца страховой компанией в одностороннем порядке незаконны, рассказал финансовый омбудсмен.

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Некоторые страховщики поступают так, когда, по их оценкам, машина не подлежит восстановлению или ремонт обойдется дороже рыночной стоимости авто, рассказал он. Тогда компания выплачивает владельцу возмещение "на условиях полной гибели автомобиля". Страховщик имеет на это право, отметил финомбудсмен. Однако некоторые компании после этого решают расторгнуть договор ОСАГО, но не уведомляют об этом автовладельца. По словам специалиста, такая практика незаконна.

Эксперт уверен, что страховщики не должны приравнивать экономическую гибель автомобиля к фактической. Водитель имеет полное право восстановить машину и продолжать ею пользоваться, даже если по мнению страховой компании ремонт нецелесообразен.

Финомбудсмен подчеркнул, что действие договора ОСАГО может быть прекращено только в том случае, когда в результате ДТП автомобиль был действительно уничтожен и снят с регистрационного учета для дальнейшей утилизации. Если же машина отремонтирована и снова на ходу, то полис ОСАГО продолжает действовать, объяснил он.

Эксперт добавил, что страховщики не имеет права отказать автовладельцу в компенсации ущерба, если тот попадёт в ДТП на восстановленном авто. Если страховщик не выполняет свои обязательства, водитель должен обратиться за помощью к финансовому омбудсмену. Его решения равносильны постановлениям суда, подытожил специалист.