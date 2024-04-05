ТКС Холдинг, родительская компания Тинькофф Банка, запустила собственный НПФ

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Группа "Тинькофф" основала свой собственный негосударственный пенсионный фонд

1:18
Страхование

Головная компания "Тинькофф банк", известная как "ТКС Холдинг", зарегистрировала свой собственный негосударственный пенсионный фонд под названием "Тинькофф пенсия", согласно данным из ЕГРЮЛ.

Группа "Тинькофф" основала свой собственный негосударственный пенсионный фонд
Фото: commons.wikimedia.org by Tinkoff Bank is licensed under CC BY-SA 4.0

По выписке из реестра, АО "НПФ "Тинькофф пенсия" было внесено в ЕГРЮЛ 3 апреля. Уставный капитал фонда составляет 150 миллионов рублей. Единственным акционером фонда является ООО "Т-проекты", а генеральным директором является Дмитрий Тарасов.

В конце марта Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций АО "НПФ "Тинькофф пенсия", которые будут размещены путем приобретения акций единственным учредителем акционерного общества. Решение о регистрации выпуска вступит в силу с даты государственной регистрации НПФ.

Основным акционером группы "Тинькофф" с апреля 2022 года является российская компания "Интеррос" Владимира Потанина, которая контролирует 35% долю. В конце февраля 2024 года группа перерегистрировалась с Кипра в САР РФ на острове Русский, сменив название на "Международная компания публичное акционерное общество "ТКС холдинг" (МКПАО "ТКС холдинг").

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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