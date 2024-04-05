"Ингосстрах" достиг рекордного роста страховых сборов в сегменте корпоративного бизнеса в Южном Федеральном Округе

"Ингосстрах" зафиксировал исторический рост страховых сборов в Южном Федеральном Округе

1:32 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году сборы по страхованию юридических лиц в Южном Федеральном Округе от компании "Ингосстрах" увеличились на 35% по сравнению с предыдущим годом, достигнув исторического максимума в размере 1,4 миллиарда рублей. Доля рынка компании во всех филиалах этого региона составила 23,2%.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Рост объемов сборов отмечен по различным видам корпоративного страхования, однако наиболее выдающиеся результаты были достигнуты в сфере страхования грузов, обязательного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами и обязательного страхования гражданской ответственности перед работниками. Также значительный рост был зафиксирован в добровольном медицинском страховании (ДМС).

ДМС остается единственным видом страхования, спрос на который определяется не спецификой деятельности региональных компаний, а потребностями кадрового рынка. Наличие программы ДМС на предприятиях является конкурентным преимуществом, которое привлекает потенциальных сотрудников и повышает уровень лояльности текущих сотрудников.

За 2023 год в Ростовской области сборы по ДМС выросли на 32% по сравнению с предыдущим годом. Также увеличился объем страховых выплат на 28% в связи с увеличением числа застрахованных лиц. Данный вид страхования наиболее востребован среди работодателей из таких сфер как строительство, информационные технологии и машиностроение.