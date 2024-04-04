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От утери багажа до эвакуации вертолётом. "Совкомбанк Страхование" снизило цену на полис путешественника

"Совкомбанк Страхование": полис путешественника можно оформить со скидкой 15%

0:50
Страхование

СК "Совкомбанк Страхование" снизила скидку на полис путешественника на 15%. Об этом написано на сайте компании.

"Совкомбанк Страхование": полис путешественника можно оформить со скидкой 15%
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Предложение действует до конца 2024 года и распространяется на все программы и дополнительные опции, которые можно подключить по желанию, сообщает страховщик.

Программа позволяет выбрать тип отдыха и степень страховой защиты с разными наборами рисков, включая лечение от солнечных ожогов, защиту на случай отмены поездки по не зависящим от туриста причинам, утерю багажа, несчастный случай, ненамеренное причинение вреда имуществу или здоровью других людей и даже эвакуацию вертолётом

Оформить полис путешественника можно на сайте "Совкомбанк Страхование".

Ранее СК "СберСтрахование" запустила полис телеветеринарии для владельцев животных.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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