Игорь Балынин объяснил, как работает процесс замораживания пенсионных сбережений

Эксперт объяснил, что подразумевается под понятием "замороженные" пенсионные накопления

2:36 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 2002 года в рамках обязательного пенсионного страхования был введен накопительный компонент. Это означало, что часть страховых взносов, уплачиваемых работодателями, направлялась не только на формирование пенсионных прав для будущих страховых выплат, но и на создание пенсионных накоплений. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью aif.ru.

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В разные периоды суммы этих взносов изменялись в соответствии с различными нормативами, включая различия по годам рождения и полу. Эксперт подчеркнул, что страховые взносы, уплачиваемые в рамках обязательного пенсионного страхования, независимо от их направления (на формирование прав на страховую пенсию или на пенсионные накопления), не уменьшают заработную плату граждан. Эти взносы выплачиваются работодателями, которые позднее компенсируют эти расходы за счет сокращения налоговых обязательств.

"Таким образом, заморозка пенсионных накоплений обозначает формирование пенсионных прав за счет новых страховых взносов (в рамках обязательного пенсионного страхования) исключительно на страховую пенсию. Все ранее направленные страховые взносы на формирование пенсионных накоплений продолжают находиться в негосударственных пенсионных фондах и управляющих компаниях. Они никуда не пропали, их никто не изъял, указанные выше экономические субъекты ими управляют и получают инвестиционный доход, который влияет на сумму пенсионных накоплений граждан", — пояснил Балынин.

После достижения возраста 55-60 лет (ранее пенсионного возраста для назначения страховой пенсии) гражданам могут начать выплачивать средства из пенсионных накоплений. Также имеется возможность использовать эти накопления в рамках долгосрочных программ накоплений.

С 1 апреля в России были проиндексированы социальные пенсии на 7,5%. Эксперт "Народного фронта. Аналитика", Дмитрий Цвич, уточнил, что это повышение затрагивает всех получателей социальных пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детей-инвалидов и представителей малочисленных народов Севера. В среднем социальная пенсия по старости выросла на 1 114 рублей, а пенсии по инвалидности первой, второй и третьей групп увеличились на 1 671, 1 114 и 557 рублей соответственно. Социальная пенсия по потере кормильца увеличилась в среднем на 835 рублей.