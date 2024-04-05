Пособие по беременности: важные моменты после увольнения и при новом трудоустройстве

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1:40
Страхование

Выплаты пособия в период беременности и родов применяются к лицам, подлежащим обязательному страхованию от временной нетрудоспособности и материнства. Если женщина была уволена, она уже не считается застрахованной и не имеет права на получение пособия. Тем не менее, существуют определенные исключения.

Эксперты объяснили, кто имеет право на декретные выплаты после увольнения
Фото: flickr.com by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi is licensed under CC BY 2.0

Женщина имеет возможность обратиться к своему бывшему работодателю в случае, если отпуск по беременности и родам начался в течение месяца после увольнения по определенным обстоятельствам. Например, если ее супруг переведен на работу в другой регион, или женщина переезжает к нему. Также возможно обращение к бывшему работодателю, если по медицинским показаниям женщина не может продолжать работу или проживание в данном месте. Кроме того, это применимо, если необходим уход за больным членом семьи или инвалидом I группы при наличии медицинского заключения.

В таких случаях размер пособия останется стандартным, составляющим 100% от среднего ежедневного заработка.

При увольнении в связи с ликвидацией организации или закрытием ИП россиянки имеют возможность обратиться в СФР. Право на пособие сохраняется в течение года после увольнения, если женщина зарегистрировалась как безработная в центре занятости в течение этого периода. Размер пособия может достигать 1 тысячи рублей в месяц.

В случае устройства на новое место работы, пособие по беременности и родам будет оформлено в соответствии с установленным порядком, учитывая заработок на предыдущем месте работы. Заявление следует подать новому работодателю, как сообщает издание eaomedia. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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