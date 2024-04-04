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Экспертные рекомендации: как сэкономить на полисе КАСКО для начинающих водителей

Простые способы сэкономить на страховке: советы для начинающих водителей

1:12
Страхование

По мнению директора по управлению портфелем КАСКО в страховой компании "Росгосстрах" Ольги Асташкиной, молодые водители без опыта вождения являются группой высокого риска для страховых компаний, что и обуславливает высокую стоимость таких договоров.

Простые способы сэкономить на страховке: советы для начинающих водителей
Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES is licensed under CC BY 2.0

Однако, как подчеркнул эксперт, все затраты на КАСКО обычно несопоставимы с потенциальными убытками, которые могут возникнуть в случае серьезной аварии или угона автомобиля.

Для снижения стоимости услуги новичкам рекомендуется не добавлять в свой полис дополнительные опции, если их автомобиль не относится к категории часто угоняемых. Также не стоит выбирать опцию "без ограничения лиц, допущенных к управлению". Это справедливо даже в случае, если водительское удостоверение ещё не получено.

Поэтому лучше указать в полисе водителя, который будет управлять автомобилем до тех пор, пока владелец не получит права. Такой вариант будет заметно дешевле.

Ещё одним способом существенной экономии на КАСКО может быть использование безусловной франшизы — это готовность владельца разделить финансовую ответственность с страховщиком в случае наступления страхового случая, сообщает ИА DEITA. RU со ссылкой на РИА Новости.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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