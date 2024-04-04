В России запустили программу телестрахования домашних животных

"СберСтрахование" запустило страховой телеполис для животных, который позволяет получать консультации ветеринара по видеосвязи, телефону или в чате.
Застраховать по полису «ТЕЛЕВЕТ» можно до 5 домашних питомцев. Программа доступна владельцам собак и кошек в возрасте от 3 месяцев до 15 лет, минипигов, гекконов и аксолотлей любого возраста. Единственное исключение — рыбки: на них полис не распространяется.
Телеконсультации ветеринара можно получать круглосуточно, в неограниченном количестве, сообщает страховщик. На онлайн-приём узких специалистов, таких как дерматолог, репродуктолог, паразитолог, хирург, зоопсихолог и другие, потребуется предварительная запись. Также полис предусматривает план профилактических мероприятий и чекапов для собак и кошек — один раз в течение срока договора.
В компании рассказали, что такой формат страхования позволит оперативно получить консультацию нужного специалиста, в том числе по подбору препаратов, а также свериться с планом лечения. Это сэкономит владельцам животных много времени, избавив их от необходимости посещать клинику лично, отметили в "СберСтраховании".
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