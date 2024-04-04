Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Священник Шитиков призвал не прерывать Великий пост после нарушения
Крым обзаведется двумя новыми круглогодичными курортами
Военный обозреватель Литовкин допустил выход конфликта на Украине за свои географические рамки
OneTwoTrip: Вологда и Беларусь - самые бюджетные направления в мае
Японская косметика: пять интересных фактов
Зоопсихолог Демина рассказала, как выбрать кличку питомцу
Милявская отчитала фотографа, который показал её без фильтров
Бывший нападающий сборной Грузии Джанашия: грузины обалдевали от поддержки россиян в матче за выход на Евро-2024
Глава Роспотребнадзора призвала туристов прививаться от кори
В России запустили программу телестрахования домашних животных

"СберСтрахование": владельцам животных теперь доступен телемедицинский полис

1:23
Страхование

"СберСтрахование" запустило страховой телеполис для животных, который позволяет получать консультации ветеринара по видеосвязи, телефону или в чате.

"СберСтрахование": владельцам животных теперь доступен телемедицинский полис
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Застраховать по полису «ТЕЛЕВЕТ» можно до 5 домашних питомцев. Программа доступна владельцам собак и кошек в возрасте от 3 месяцев до 15 лет, минипигов, гекконов и аксолотлей любого возраста. Единственное исключение — рыбки: на них полис не распространяется.

Телеконсультации ветеринара можно получать круглосуточно, в неограниченном количестве, сообщает страховщик. На онлайн-приём узких специалистов, таких как дерматолог, репродуктолог, паразитолог, хирург, зоопсихолог и другие, потребуется предварительная запись. Также полис предусматривает план профилактических мероприятий и чекапов для собак и кошек — один раз в течение срока договора.

В компании рассказали, что такой формат страхования позволит оперативно получить консультацию нужного специалиста, в том числе по подбору препаратов, а также свериться с планом лечения. Это сэкономит владельцам животных много времени, избавив их от необходимости посещать клинику лично, отметили в "СберСтраховании".

Ранее страховая компания "ВСК" сообщила, что в России выросло число ДТП с участием китайских автомобилей. 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Как защитить яблоню от муравьёв
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Спатифиллум притянет магнитом деньги в дом: просто поставьте его туда — привлечёте финансовый достаток
Спатифиллум притянет магнитом деньги в дом: просто поставьте его туда — привлечёте финансовый достаток
Последние материалы
Священник Шитиков призвал не прерывать Великий пост после нарушения
Крым обзаведется двумя новыми круглогодичными курортами
Военный обозреватель Литовкин допустил выход конфликта на Украине за свои географические рамки
OneTwoTrip: Вологда и Беларусь - самые бюджетные направления в мае
Японская косметика: пять интересных фактов
Зоопсихолог Демина рассказала, как выбрать кличку питомцу
Милявская отчитала фотографа, который показал её без фильтров
Бывший нападающий сборной Грузии Джанашия: грузины обалдевали от поддержки россиян в матче за выход на Евро-2024
Глава Роспотребнадзора призвала туристов прививаться от кори
"СберСтрахование": владельцам животных теперь доступен телемедицинский полис
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников