В Ельце бывшая сожительница военнослужащего СВО отсудила страховую премию после его гибели

Елецкий суд признал право на страховую выплату экс-сожительницы погибшего бойца СВО

1:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

Елецкий районный суд признал право на выплату доли страховой суммы по обязательному государственному страхованию военнослужащего экс-сожительнице бойца, погибшего в зоне спецоперации на Украине, сообщает Gorod48. ru.

Фото: mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Жительница Елецкого района сожительствовала с военным некоторое время и родила от него ребёнка, официально отношения они не регистрировали. В свидетельстве о рождении ребенка в графе "отец" стоит прочерк. При этом на момент призыва боец состоял в официальном браке с другой женщиной. Через несколько месяцев несения военной службы он погиб.

Бывшая сожительница мужчины обратилась в суд, ссылаясь на то, что членам семьи погибшего военнослужащего полагается компенсация. Она попросила признать за ней право на долю страховой суммы, причитающейся совместному с мужчиной ребенку.

Суд установил факт отцовства и удовлетворил иск истицы.

В Елецком суде рассказали, что в Госдуму РФ внесён законопроект, позволяющий признавать супругами людей, не состоявших в официальном браке, если один из них погиб или пропал без вести в зоне СВО. Это необходимо, чтобы защитить права членов "неофициальных" семей. То есть после смерти военнослужащего отношения с ним будут "узаконены", а дети и супруга погибшего будут иметь право наследования, а также право на социальные и иные льготы в соответствии с действующим законодательством, подчеркнули в суде.

Ранее в Томске поймали группу мошенниц, похитивших более 1,2 млн рублей у страховой компании.