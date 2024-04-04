Владельцев мест скопления людей могут обязать выплачивать ущерб жизни и имуществу граждан

ВСС оценил стоимость страхования мест скопления людей примерно в 50 рублей за квадрат

1:50 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ориентировочная стоимость страхования мест массового скопления людей составит менее 50 рублей за один квадратный метр площади в год, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

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К таким местам относятся объект площадью не менее 50 кв метров: торговые центры, здания общепита, общежития, больницы, санатории, гостиницы, кинотеатры, клубы, коммерческие помещения в жилых домах и т. д.

Договор страхования будет покрывать ущерб, причинённый людям, даже если собственник помещения не виноват в причиненном ущербе, например, в случае теракта, отметил президент ВСС Евгений Уфимцев на пресс-конференции в ТАСС 4 апреля.

Уфимцев подчеркнул, что для собственников, которые не заботятся должным образом о мерах пожарной безопасности, тариф будет выше. Это станет экономическим стимулом обеспечить безопасность людей, посещающих такие объекты.

По словам президента ВСС, в настоящее время идёт обсуждение поправок в закон о пожарной безопасности, которые обяжут собственников объектов массового скопления людей компенсировать ущерб, причинённый имуществу, здоровью и жизни посетителей, а также гарантировать компенсацию этого ущерба за счёт специального фонда, банковской гарантии или страхования.

По предварительным оценкам, лимиты выплат за вред жизни и здоровью граждан составят 2-3 млн рублей на каждого потерпевшего. При этом их размер должен зависеть от региона, в котором расположен объект массового пребывания людей, отметил Уфимцев.