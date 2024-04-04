Пострадавшие и родственники погибших в "Крокусе Сити Холле" получают психологическую и медицинскую помощь, сообщили РИА Новости представители российских страховых компаний.
В "СОГАЗе" рассказали, что трое клиентов компании, застрахованных по ДМС, сейчас получают помощь в медучреждениях и смогут в дальнейшем пройти реабилитационно-восстановительное лечение в российских санаториях. Для четверых работников клиентов-юрлиц и их родственников такое лечение уже организовано в Пятигорске и Санкт-Петербурге за счет страховщика, сообщили в "СОГАЗе".
"В целом нагрузка на линию психологической поддержки возросла почти в два раза в связи с повышением общего уровня тревожности в крупных городах", — отметили в компании.
В СК "Ингосстрах" зафиксировано четыре заявления по разным страховым программам, одно из них — с просьбой о психологической помощи от семьи, которая не является клиентом компании. По каждому случаю страховщик оперативно связался со всеми пострадавшими, рассказали в компании.
В списках пострадавших и погибших есть совпадения с именами клиентов, застрахованных в "РЕСО-Гарантия" по программам страхования заемщиков и коллективного страхования жизни и здоровья, однако обращений по ним пока не поступало, сообщил страховщик.
В страховой компании "МАКС" отметили, что заявлений о страховых событиях пока не зафиксировано, но при их поступлении выплаты будут произведены в кратчайшие сроки, в соответствии с указаниями руководства.
Также об оказании медицинской и психологической помощи жертвам теракта сообщили "Росгосстрах" и "Зетта Страхование жизни".
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.