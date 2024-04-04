Аграрии в России всё чаще прибегают к страхованию с государственной поддержкой

Мишустин: в России растет спрос на агрострахование

Застрахованные площади посевов в России выросли в 1,5 раза, заявил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

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Представляя в среду ежегодный отчет кабмина, Михаил Мишустин назвал агропромышленный комплекс одним из сильнейших секторов российской экономики. Глава правительства РФ отметил, что в 2023 году на поддержку сельского хозяйства было направлено свыше 0,5 трлн рублей, из которых более 440 млрд — в рамках государственной программы. В оборот было вовлечено свыше 500 тыс. га земель, в том числе за счёт работ по мелиорации.

"Всё чаще аграрии стали прибегать к страхованию с государственной поддержкой", — подчеркнул Мишустин.

Биджов отметил высокую значимость оценки, данной правительством работе системы агрострахования с господдержкой. По его словам, ключевую роль в ускоренном развитии агрострахования играют меры, предпринимаемые Минсельхозом России и Законодательным собранием при поддержке субъектов РФ.

Президент НСА рассказал, что в прошлом году застрахованные площади посевов в России увеличились в 1,5 раза, обеспечив защиту урожая на более чем 12 млн га посевов. Кроме того, застраховано около 44% сельхозживотных, причём в птицеводстве и свиноводстве защищено более 60% промышленного поголовья. В 2023 г. агростраховщики возместили сельхозпроизводителям потерю застрахованного урожая и поголовья на общую сумму 5 млрд рублей, сообщил Биджов.

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