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Врачей в системе ОМС могут освободить от действия Закона о защите прав потребителей

ГД: медпомощь по полису ОМС не является услугой потребителю

1:17
Страхование

В Госдуме России предложили ввести прямой запрет на применение положений Закона о защите прав потребителей (ЗоЗПП) в отношении оказания гражданам медицинской помощи по системе ОМС, сообщил портал "Гарант.ру" со ссылкой на проект соответствующего федерального закона.

ГД: медпомощь по полису ОМС не является услугой потребителю
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro is licensed under public domain

Исключением станут правоотношения, регулируемые иными законодательными актами, отмечается в проекте.

В Законе о защите прав потребителей прямо не указано, что его нормы применяются к оказанию медпомощи, оплаченной системой ОМС или госбюджетом, однако Верховный суд РФ ранее заявил о необходимости применять "потребительские" нормы к таким правоотношениям.

Авторы проекта объясняют предложенные поправки тем, что медицинская помощь не является услугой, так как не удовлетворяет потребности её получателя так, как он пожелает. Кроме того, изменения позволят исключить возможность обвинения медработников в преступлениях по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее Центробанк призвал россиян жаловаться на банки, уличенные в мисселинге.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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