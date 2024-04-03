Врачей в системе ОМС могут освободить от действия Закона о защите прав потребителей

ГД: медпомощь по полису ОМС не является услугой потребителю

1:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Госдуме России предложили ввести прямой запрет на применение положений Закона о защите прав потребителей (ЗоЗПП) в отношении оказания гражданам медицинской помощи по системе ОМС, сообщил портал "Гарант.ру" со ссылкой на проект соответствующего федерального закона.

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Исключением станут правоотношения, регулируемые иными законодательными актами, отмечается в проекте.

В Законе о защите прав потребителей прямо не указано, что его нормы применяются к оказанию медпомощи, оплаченной системой ОМС или госбюджетом, однако Верховный суд РФ ранее заявил о необходимости применять "потребительские" нормы к таким правоотношениям.

Авторы проекта объясняют предложенные поправки тем, что медицинская помощь не является услугой, так как не удовлетворяет потребности её получателя так, как он пожелает. Кроме того, изменения позволят исключить возможность обвинения медработников в преступлениях по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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