Временный полис ОМС: какие документы необходимы и как долго действует временное страхование

Временный полис ОМС: как получить и воспользоваться медицинскими услугами

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Временный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) представляет собой документ, который выдается в процессе оформления постоянного медицинского полиса. С его помощью можно воспользоваться теми же медицинскими услугами, что и постоянным полисом.

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Процедура получения временного полиса включает несколько шагов. В первую очередь необходимо выбрать страховую компанию из списка, опубликованного на сайте Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Затем следует посетить офис выбранной страховой компании с паспортом гражданина РФ и, при наличии, СНИЛС, и подать заявление. Менеджер предоставит бланк заявления, возьмет копию паспорта, заполнит анкету и выдаст временный полис. На этом временном полисе будет указана дата, когда можно вернуться в страховую компанию для получения постоянного полиса.

Согласно информации от ФОМС, обычно обмен временного полиса на постоянный осуществляется в течение одного месяца с момента подачи заявления.

Портал Госуслуги сообщает, что временный полис действует в течение до 45 рабочих дней.