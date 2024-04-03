"Большое зло". Россиян просят жаловаться в ЦБ при продаже банками одних услуг под видом других

Если клиент банка столкнулся с продажей ему инвестиционного страхования жизни вместо обычного вклада, стоит сообщить об этом в Центробанк, посоветовал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута россиянам в разговоре с aif.ru.
Мамута назвал продажу одних продуктов вместо других "самым токсичным видом нарушений прав людей" со стороны кредитных организаций.
"Мисселинг, по своей сути — незаконное обогащение, большое социальное зло. С прошлого года у нас появились специальные полномочия для борьбы с такими нарушениями", — рассказал представитель ЦБ.
По словам Мамуты, благодаря тому, что банки осведомлены о полномочиях Центробанка России, а также мерам поведенческого надзора, в прошлом году "позорное явление" (мисселинг) удалось минимизировать вдвое.
Гражданам, столкнувшимся с мисселингом, Мамута посоветовал подать жалобу по телефону горячей линии ЦБ или написать в интернет-приемную. После обращения сотрудники Банка России проведут проверку и накажут нарушителей, подчеркнул он.
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