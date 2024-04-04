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Аграрии Ставропольского края получили более 260 миллионов рублей на страхование урожая озимых культур

Страхование озимых культур в Ставрополье: более 260 млн рублей для аграриев

1:23
Страхование

На территории Ставропольского края в текущем 2024 году были подписаны государственно субсидируемые контракты на страхование урожая озимых культур. Общая сумма средств, выделенных для этой цели, составила более 260 миллионов рублей, которые были распределены между 85 аграриями. Это позволило обеспечить страхование более чем 380 тысяч гектаров, что составляет примерно 14% от общей посевной площади в регионе.

Страхование озимых культур в Ставрополье: более 260 млн рублей для аграриев
Фото: Wikimedia Commons by kallerna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Благодаря всесторонней поддержке Губернатора Владимира Владимирова ежегодно край входит в пятерку российских регионов по объему застрахованной посевной площади. В этом году на агрострахование в области растениеводства предусмотрено 993,7 млн рублей", — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Евгений Грищенко.

Учитывая, что регион относится к зоне с высоким уровнем риска в сельском хозяйстве, агрострахование становится ключевым инструментом для обеспечения финансовой стабильности сельскохозяйственных производителей. За последние пять лет аграриям края была предоставлена значительная поддержка в области агрострахования, общей суммой около 2,4 миллиарда рублей. В рамках этих программ были выплачены страховые возмещения на сумму 3,2 миллиарда рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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