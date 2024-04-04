На территории Ставропольского края в текущем 2024 году были подписаны государственно субсидируемые контракты на страхование урожая озимых культур. Общая сумма средств, выделенных для этой цели, составила более 260 миллионов рублей, которые были распределены между 85 аграриями. Это позволило обеспечить страхование более чем 380 тысяч гектаров, что составляет примерно 14% от общей посевной площади в регионе.
"Благодаря всесторонней поддержке Губернатора Владимира Владимирова ежегодно край входит в пятерку российских регионов по объему застрахованной посевной площади. В этом году на агрострахование в области растениеводства предусмотрено 993,7 млн рублей", — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Евгений Грищенко.
Учитывая, что регион относится к зоне с высоким уровнем риска в сельском хозяйстве, агрострахование становится ключевым инструментом для обеспечения финансовой стабильности сельскохозяйственных производителей. За последние пять лет аграриям края была предоставлена значительная поддержка в области агрострахования, общей суммой около 2,4 миллиарда рублей. В рамках этих программ были выплачены страховые возмещения на сумму 3,2 миллиарда рублей.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.