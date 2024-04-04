Страхование жилья на майские: почему выгоднее взять годовой полис

Стоит ли рассматривать страхование жилья на майские праздники?

2:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

Предстоят майские праздники и период отпусков, когда квартиры остаются без присмотра на длительное время. Во многих случаях более выгодным вариантом является страхование квартиры не только на время отсутствия, но и на весь год.

Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Основным риском в многоквартирных домах остаются затопления. Например, в "Росгосстрахе" в 2023 году более 93% страховых случаев пришлось на них. Пожары, ущерб от стихийных бедствий и кражи также входят в топ-лист страховых случаев. Размер выплат зависит от конкретного происшествия и ущерба. Согласно Всероссийскому союзу страховщиков, средняя выплата по страхованию жилья в прошлом году выросла до 118 тыс. рублей (в сравнении с 108 тыс. рублей в 2022 году).

Замруководитель отдела розничного андеррайтинга компании "Абсолют Страхование" Денис Сухоруков отмечает, что страхование жилья на майские праздники или отпуск не пользуется популярностью среди клиентов. Ему кажется выгоднее приобрести годовой полис, чем на короткий срок, как с точки зрения спокойствия, так и с точки зрения экономии на страховой премии за каждый день.

Годовой полис в "Ингосстрахе" начинается от 3630 рублей. В "РЕСО-Гарантия" стоимость годовой страховки жилья составляет от 7,2 тыс. рублей. В "АльфаСтраховании" цена годового полиса варьируется от 3,4 до 7 тыс. рублей. Доступны также ежемесячные подписки за 340, 450 и 700 рублей. Страхование квартиры без осмотра в "Тинькофф Страховании" начинается от 129 рублей в месяц, в ВСК — от 357 рублей, в "СберСтраховании" — от 329 рублей.

По мнению руководителя проектного офиса страховой вертикали "Банки.ру" Александра Макарова, выгода короткосрочной страховки заключается в том, что премия за нее значительно меньше, чем за годовую. Однако при рассмотрении полисов по подписочной модели более выгодным будет годовой полис, поскольку сумма ежемесячных платежей обычно превышает годовую премию, если бы она была оплачена однократно в начале страхового периода.