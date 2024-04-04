Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые ответили, как понять, что ваша собака не обделена интеллектом
Салат из зелёного горошка: пряная заправка придаёт ему пикантности
Рассказываем как ухаживать за тилландсией
Три совета визажистов: макияж для привлекательных губ и яркой улыбки
Тренер Молокова рассказал о преимуществах йоги "в потоке"
Аэропорт Внуково повышает тарифы на парковку с 23 апреля
Зеленский приобрел особняк Highgrove House Короля Карла III за 20 миллионов фунтов
Ожидание новой электрической машины Xiaomi SU7 может составить 7 месяцев
JAMA Network Open: ставки на спорт связаны с злоупотреблением алкоголем
Страхование жилья на майские: почему выгоднее взять годовой полис

Стоит ли рассматривать страхование жилья на майские праздники?

2:18
Страхование

Предстоят майские праздники и период отпусков, когда квартиры остаются без присмотра на длительное время. Во многих случаях более выгодным вариантом является страхование квартиры не только на время отсутствия, но и на весь год.

Стоит ли рассматривать страхование жилья на майские праздники?
Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Основным риском в многоквартирных домах остаются затопления. Например, в "Росгосстрахе" в 2023 году более 93% страховых случаев пришлось на них. Пожары, ущерб от стихийных бедствий и кражи также входят в топ-лист страховых случаев. Размер выплат зависит от конкретного происшествия и ущерба. Согласно Всероссийскому союзу страховщиков, средняя выплата по страхованию жилья в прошлом году выросла до 118 тыс. рублей (в сравнении с 108 тыс. рублей в 2022 году).

Замруководитель отдела розничного андеррайтинга компании "Абсолют Страхование" Денис Сухоруков отмечает, что страхование жилья на майские праздники или отпуск не пользуется популярностью среди клиентов. Ему кажется выгоднее приобрести годовой полис, чем на короткий срок, как с точки зрения спокойствия, так и с точки зрения экономии на страховой премии за каждый день.

Годовой полис в "Ингосстрахе" начинается от 3630 рублей. В "РЕСО-Гарантия" стоимость годовой страховки жилья составляет от 7,2 тыс. рублей. В "АльфаСтраховании" цена годового полиса варьируется от 3,4 до 7 тыс. рублей. Доступны также ежемесячные подписки за 340, 450 и 700 рублей. Страхование квартиры без осмотра в "Тинькофф Страховании" начинается от 129 рублей в месяц, в ВСК — от 357 рублей, в "СберСтраховании" — от 329 рублей.

По мнению руководителя проектного офиса страховой вертикали "Банки.ру" Александра Макарова, выгода короткосрочной страховки заключается в том, что премия за нее значительно меньше, чем за годовую. Однако при рассмотрении полисов по подписочной модели более выгодным будет годовой полис, поскольку сумма ежемесячных платежей обычно превышает годовую премию, если бы она была оплачена однократно в начале страхового периода.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Польза шишек на участке огромна
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Считайте себя монстром, если не обращаете внимания на это: как кошка кричит с просьбой сходить к ветеринару
Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев Китай, Индонезия и Саудовская Аравия требуют от ЕС оставить в покое активы ЦБ РФ Любовь Степушова
Знакомим с семейством астровых - красивым шизантусом
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Последние материалы
Зеленский приобрел особняк Highgrove House Короля Карла III за 20 миллионов фунтов
Ожидание новой электрической машины Xiaomi SU7 может составить 7 месяцев
JAMA Network Open: ставки на спорт связаны с злоупотреблением алкоголем
Полюс 2 уступает место Полюсу 7: Как автопроизводитель Polestar меняет подход к именованию моделей
Хуснуллин: большинство домов в Мариуполе будут восстановлены до конца года
Стоит ли рассматривать страхование жилья на майские праздники?
Соевый маринад для курицы: одинаково хорош и для запекания, и для жарки птицы
Ветеринары рассказали, какие действия раздражают кошек
Трехкратному олимпийскому чемпиону по хоккею Виталию Давыдову исполнилось 85 лет
Адам Сэндлер был замечен на земле за пятизвездочным отелем в Лондоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников