Медицинский осмотр в 2024: кто подпадает под программу, что включает в себя и как пройти

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Как пройти диспансеризацию в России: полезная информация для всех возрастов

1:58
Страхование

Возможность бесплатной проверки состояния здоровья доступна всем жителям России. Согласно правилам диспансеризации, люди в возрасте от 18 до 39 лет должны проходить медицинский осмотр раз в три года, а после достижения 40 лет — ежегодно. Эту информацию подтвердила руководитель отдела коммуникаций нацпроекта "Здравоохранение" от АНО "Национальные приоритеты" Наталия Дарбинян в беседе с "Российской газетой".

Как пройти диспансеризацию в России: полезная информация для всех возрастов
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для записи на медосмотр достаточно обратиться в поликлинику, расположенную по месту жительства, работы или учебы, к своему участковому терапевту. Запись можно сделать лично в регистратуре с предъявлением паспорта и полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), а также по телефону или через портал "Госуслуги". В ряде регионов действуют также специализированные сервисы для удаленной записи.

С начала текущего года вступили в силу новые правила, позволяющие проводить выездные медицинские осмотры. Медицинские бригады теперь могут проводить осмотр прямо на предприятиях для рабочих и по месту учебы для студентов. Для этого руководство организаций должно заключить соответствующие договора с медицинскими учреждениями и обеспечить необходимые условия для проведения осмотра.

"В 2024 году на диспансеризацию ждут тех, кто родился в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах и до 1985 года. Все остальные могут пройти профилактический осмотр. Каждый, кто прошел диспансеризацию, получает паспорт здоровья, в который вносят заключения и рекомендации по результатам обследований. Диспансеризация — лишь одно из направлений нацпроекта "Здравоохранение", — отметила Наталия Дарбинян.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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